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понедельник, 02 сентября 2019 18:56

Участник событий 2 мая обстрелял иномарку и ограбил почту

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Участник событий 2 мая обстрелял иномарку и ограбил почту
В Одесской области задержали 39-летнего мужчину, который на трассе "Киев-Одесса" обстрелял Mitsubishi Pajero и ранил водителя. А через несколько часов с оружием ограбил Новую почту. Фото - 048.ua

В Одесской области задержали 39-летнего мужчину, который на трассе "Киев-Одесса" обстрелял Mitsubishi Pajero и ранил водителя. А через несколько часов с оружием ограбил Новую почту в селе Нерубайское Беляевского района.

Задержанный имеет судимость за участие в массовых беспорядках 2 мая 2014 в Одессе и в настоящее время находится на испытательном сроке. Также известно, что он гражданин соседнего государства. И у себя на родине был осужден за грабежи и кражи, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Свидетельствовать по фактам покушения на убийство и разбоя и объяснить мотивы этих преступлений задержанный отказался. Полицией рассматривается несколько версий событий. В том числе и убийство с целью завладения авто. Мужчину опознали оба пострадавших. С места его проживания изъяты вещественные доказательства, подтверждающие причастность к этим преступлениям", - сказано в сообщении.

Подозреваемого взяли под стражу без права на залог. Проверяется его причастность к другим преступлениям. Его могут посадить на 15 лет.

События произошли 2 августа. Утром на автозаправке в селе Нерубайское мужчина расстрелял в автомобиле водителя Mitsubishi. В тот же день совершил разбойное нападение на отделение "Новой почты". Угрожая работницы учреждения и выстрелив в потолок из ружья, он забрал из кассы более 10 тысяч гривен и с места происшествия скрылся. Во время второго нападения никто не пострадал.

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