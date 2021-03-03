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среда, 03 марта 2021 18:35

Убивала и выкладывала зверства в сеть: суд вынес приговор 25-летней живодерке

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Убивала и выкладывала зверства в сеть: суд вынес приговор 25-летней живодерке
В Запорожской области осудили 25-летнюю женщину, которая снимала убийства животных на видео и выкладывала в социальных сетях. Фото: instagram.com/negr_7775

В Запорожской области суд вынес приговор 25-летней живодерке, которая убивала животных и выкладывала свои зверства в соцсети.

Женщину признали виновной в изготовлении, хранении и распространении порнографии и в жестоком обращении с животными. Она получила 5,6 года лишения свободы. Об этом сообщается на сайте Вольнянского районного суда Запорожской области.

Также женщина не имеет права заниматься деятельностью, связанной с изготовлением и реализацией фото и видеопродукции сроком на 3 года.

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"Судьей во время вынесения приговора к обвиняемой применено более суровое наказание, чем того требовала сторона обвинения", - отметили в пресс-службе суда.

Суд также вынес приговор 52-летнему сожителю женщины, который организовывал убийства животных и снимал видео. Мужчина осужден к 4 годам тюрьмы с испытательным сроком в 3 года.

Приговор не вступил в законную силу. Осужденные имеют право на его обжалование в определенный законом срок.

Живодёрка - Кристина С* с Вольнянского района Запорожской области. По словам зоозащитников - действовала не одна, а с сообщниками. Возглавлял группу злоумышленников 52-летний мужчина, также участницей была его жена. Они убивали и истязали животных, а также снимали порноролики с их участием и публиковали в соцсети.

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Дата
03
марта

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