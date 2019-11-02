Убитый 2 недели пролежал в выгребной яме

Во Львове в выгребной яме нашли тело убитого мужчины. Фото - УНН

Во Львове в выгребной яме нашли тело мужчины.

Во время осмотра на теле погибшего обнаружили колотую рану шеи, пишет УНН со ссылкой на источники среди правоохранителей.

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По предварительной информации, покойный пролежал в выгребной яме не менее двух недель.

Начато досудебное расследование. Устанавливается личность убитого.

В Дубровице на Ровенщине полицейские нашли остатки 41-летнего мужчины, который находился в розыске 4 года. Его убил 53-летний товарищ, у которого мужчина гостил. Чтобы скрыть преступление, мужчина вместе с сыном закопали тело погибшего недалеко от дома в лесной чаще.