Убил подругу детства: подробности смертельной аварии с пьяным полицейским

Появились подробности смертельной аварии в Винницкой области с участием инспектора роты Управления патрульной полиции Киевщины 32-летнего Романа Шахно.
Старший сержант ехал за рулем Volkswagen с тремя пассажирами-уроженцами села Новая Прилука - 28-летней Зоей Глушко и двумя братьями. Один из них, также патрульный полицейский, служит в городе Хмельник Винницкой области. Он получил тяжелую травму - перелом позвоночника. Женщина погибла. Она была подругой детства Шахно. Без матери остался 7-летний сын, пишет Obozrevatel.
Водитель объяснил, что его на дороге якобы ослепил автомобиль, который ехал навстречу, к тому же тогда шел дождь. Шахно пытался прижаться к обочине, но в итоге вылетел в кювет.
Также правоохранитель не отрицал, что сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Навеселе был как минимум и один из пассажиров авто. На видео, снятом "Дорожным контролем Винницы", Шахно говорит, что признает вину.
"Да, конечно, понимаю. Я не хотел, чтобы так произошло. Мы вместе отдыхали, ну, так случилось. Большое горе. Я свою вину осознаю полностью. Мне жаль. Я погибшую девушку знаю с детства, мы вместе выросли", - сказал после аварии патрульный.
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Погибшая Зоя Глушко ранее работала некоторое время в детском саду, затем - в Винницкой областной детской больнице.
"Все, кто ехал в этом проклятом автомобили, выросли у нас на глазах. Ни о ком плохого не скажем. Рома хорошо учился, всегда внимательный, вежливый. Зою все любили", - рассказали соседи.
Кроме того, по их словам, 19 лет назад старший брат Романа тоже погиб в ДТП на пассажирском сиденье. Поэтому информация, что полицейский, который пережил такую личную трагедию, сел пьяным за руль, шокировала местных жителей.
Роман Шахно женат, имеет сына.
Авария произошла 14 июня возле села Новая Прилука Винницкой области. Volkswagen слетел с дороги и врезался в дерево. В результате погибла 28-летняя женщина. Еще один пациент в реанимации. За рулем автомобиля был пьяный 33-летний патрульный из Киева. Тест показал в его крови 1,3 промилле алкоголя при допустимой норме 0,2.
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