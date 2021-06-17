Убил подругу детства: подробности смертельной аварии с пьяным полицейским

В Винницкой области Volkswagen слетел с дороги и врезался в дерево. Погибла 28-летняя женщина. За рулем автомобиля был пьяный патрульный 33-летний Роман Шахно. Фото: vinbazar.com

Появились подробности смертельной аварии в Винницкой области с участием инспектора роты Управления патрульной полиции Киевщины 32-летнего Романа Шахно.

Старший сержант ехал за рулем Volkswagen с тремя пассажирами-уроженцами села Новая Прилука - 28-летней Зоей Глушко и двумя братьями. Один из них, также патрульный полицейский, служит в городе Хмельник Винницкой области. Он получил тяжелую травму - перелом позвоночника. Женщина погибла. Она была подругой детства Шахно. Без матери остался 7-летний сын, пишет Obozrevatel.

Водитель объяснил, что его на дороге якобы ослепил автомобиль, который ехал навстречу, к тому же тогда шел дождь. Шахно пытался прижаться к обочине, но в итоге вылетел в кювет.

Также правоохранитель не отрицал, что сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Навеселе был как минимум и один из пассажиров авто. На видео, снятом "Дорожным контролем Винницы", Шахно говорит, что признает вину.

"Да, конечно, понимаю. Я не хотел, чтобы так произошло. Мы вместе отдыхали, ну, так случилось. Большое горе. Я свою вину осознаю полностью. Мне жаль. Я погибшую девушку знаю с детства, мы вместе выросли", - сказал после аварии патрульный.

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Погибшая Зоя Глушко ранее работала некоторое время в детском саду, затем - в Винницкой областной детской больнице.

"Все, кто ехал в этом проклятом автомобили, выросли у нас на глазах. Ни о ком плохого не скажем. Рома хорошо учился, всегда внимательный, вежливый. Зою все любили", - рассказали соседи.

Кроме того, по их словам, 19 лет назад старший брат Романа тоже погиб в ДТП на пассажирском сиденье. Поэтому информация, что полицейский, который пережил такую ​​личную трагедию, сел пьяным за руль, шокировала местных жителей.

Роман Шахно женат, имеет сына.

Авария произошла 14 июня возле села Новая Прилука Винницкой области. Volkswagen слетел с дороги и врезался в дерево. В результате погибла 28-летняя женщина. Еще один пациент в реанимации. За рулем автомобиля был пьяный 33-летний патрульный из Киева. Тест показал в его крови 1,3 промилле алкоголя при допустимой норме 0,2.