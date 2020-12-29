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вторник, 29 декабря 2020 18:14

Убийство военных на пруду: первое судебное заседание было под усиленной охраной

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Убийство военных на пруду: первое судебное заседание было под усиленной охраной
58-летний Анатолий Захаренко из села Новоселица Попельнянского района Житомирской области ночью 22 мая расстрелял семерых мужчин. Фото: zt.npu.gov.ua

Сегодня, 29 декабря, в Богунском райсуде Житомира началось рассмотрение дела об убийстве семерых военных на пруду под Новоселицей в Попельнянском районе. Все - с усиленными мерами безопасности.

На скамье подсудимых - владелец пруда 58-летний Анатолий Захаренко. Подозреваемого в зал суда привели под конвоем. Мужчину привезли из больницы, он находится в стационаре из-за болезни сердца и нуждается стентирование, сообщает ТСН.

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На заседание прибыли из Киева пострадавшие - это мать и жены погибших. Они давали показания. В частности, было ли оружие в их убитых мужчин и почему они взяли ее на рыбалку. Ведь на месте преступления нашли 5 единиц оружия. А обвиняемый ранее утверждал, что убийство семи человек не было безжалостным расстрелом, а мол, была перестрелка.

Вадим Федюнин, единственный из компании, кто выжил в стрельбе, должен был сегодня тоже давать показания. Но попросил суд перенести его выступление, потому что не успел изучить материалы дела. У самого обвиняемого слова в суде сегодня не было, с журналистами общаться не захотел.

22 мая компания киевлян, среди которых были АТОвцы и волонтеры, отдыхали на пруду. У них возник конфликт с собственником водоема, тот сначала уехал, а потом вернулся и из охотничьего ружья открыл стрельбу. Выжить удалось только одному пострадавшему - он убежал. Стрелец сам вызвал полицию и сдался. Материалы дела следователи передали в суд еще в октябре, но заседание каждый раз переносили.

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