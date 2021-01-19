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вторник, 19 января 2021 13:21

Убийство Шеремета: обличитель с КГБ Беларуси дал показания в Киеве

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Убийство Шеремета: обличитель с КГБ Беларуси дал показания в Киеве
20 июля 2016-го в центре Киева в авто взорвали журналиста Павла Шеремета. Фото: zik.ua

Бывший сотрудник белорусских спецслужб Игорь Макар, который опубликовал записи о планировании убийства журналиста Павла Шеремета, дал показания украинским правоохранителям в Киеве.

Прилетел в Украину из Вильнюса, его встретили спецслужбы и обеспечили охраной 24 ч. в сутки. После следственных действий украинская сторона сообщила, что нет оснований не доверять ему. После его показаний расследование дела в корне изменится, и его завершит Генеральная прокуратура Украины. Об этом рассказал сам Макар, передает белорусская служба "Радио Свобода".

"По моему мнению, я представил достаточно оснований для того, чтобы утверждать, что к заказу убийства Павла Шеремета имеют отношение белорусские спецслужбы. Я дал украинской стороне гораздо больше информации, чем обнародовал в СМИ. Я не публиковал ее, так как некоторым людям грозила бы опасность. Мы договорились, и я пообещал, что не объявлю свои показания, так как это может повлиять на следствие. Уже идут суды по этому уголовному делу, важно, чтобы эта информация никуда не попала", - рассказал Макар.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина начала экспертизу "белорусских пленок" об убийстве Шеремета

Бывший офицер считает, что причина убийства Шеремета на 60% связана с "делами пропавших". Также журналист занимался расследованием дела взрыва в минском метро 2011 года. По мнению Макара, после сопоставления фактов и разговоры с украинскими следователями, можно говорить и о ненависти Александра Лукашенка к Шеремету. Все это вместе могло стать причиной ликвидации Шеремета.

Также он рассказал, что публикация его аудиозаписи вызвала огромный резонанс в КГБ Беларуси.

Бывший сотрудник белорусских спецслужб Игорь Макар обнародовал пленки с записями якобы из кабинета председателя КГБ Беларуси Вадима Зайцева о прямом приказе убить Павла Шеремета, отданном президентом Республики Беларусь 2012 года. Национальная полиция по этому поводу опубликовала заявление, из которого следует, что версия об исполнителях этого преступления Андрее Антоненко, Юлии Кузьменко и Яне Дугарь остается неизменной. Полиция якобы получила соответствующие пленки от Службы внешней разведки еще в декабре прошлого года и теперь расследует эту версию относительно заказчиков убийства.

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