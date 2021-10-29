Убийство полицейского в Чернигове: двоих подозреваемых отпустили домой

Забитому до смерти полицейскому Артуру Ерохину было 30 лет. Фото: МВД Украины

В Чернигове избрали меру пресечения двум патрульным, которым инкриминируют оставление человека без помощи в опасном для жизни состоянии, повлекшем смерть.

Об этом сообщила пресс-служба Черниговской областной прокуратуры.

"Деснянский районный суд Чернигова поддержал позицию прокурора и избрал для двух сотрудников управления патрульной полиции в Черниговской области меры пресечения в виде ночного домашнего ареста на 60 суток", - говорится в сообщении.

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Полицейские также были отстранены от исполнения служебных обязанностей, отметили в прокуратуре.

Если вину патрульных докажут, им грозит до восьми лет за решеткой.

В ночь на 2 октября 2021 года в Чернигове возник конфликт между двумя полицейскими, которые в то время находились в отпуске, и группой молодых людей, трое из которых - несовершеннолетние. В результате конфликта возникла драка. Полицейский Артур Ерохин от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. Его коллега Владимир Савон попал в больницу в тяжелом состоянии. 4 октября подозреваемых взяли под стражу без права на залог, по решению Деснянского райсуда Чернигова. Их обвиняют в умышленном убийстве и неоконченном покушении на убийство двух лиц, по предварительному сговору группой. Пятый арестованный - 32-летний Владимир Варенко - ограбил Савона. Полицейские, которым избрали меру пресечения, во время патрулирования обнаружили группу людей, у которых был конфликт с полицейскими. Однако стражи порядка не прекратили конфликт. А покинули место происшествия.