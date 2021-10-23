Убийство подростками полицейского: подозрения получили еще двое патрульных

Дело об убийстве в Чернигове полицейского Артура Ерохина и покушении на его коллегу Владимира Савона, где фигурируют четверо подростков, получила продолжение.
Подозрения получили еще двое патрульных, которые выезжали на драку. Им инкриминируют оставление человека без помощи в опасном для жизни состоянии, повлекшее смерть, сообщили в Офисе генпрокурора.
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"Полицейские управления патрульной полиции в Черниговской области во время патрулирования ул. Независимости выявили группу людей, у которых был конфликт с полицейскими, которые на тот момент находились в отпуске. Однако правоохранители не прекратили конфликт. А покинули место происшествия, оставив без помощи двух полицейских. После этого последних продолжили бить", - сказано в сообщении.
Если вину патрульных докажут, им грозит до восьми лет за решеткой.
В ночь на 2 октября 2021 года в Чернигове возник конфликт между двумя полицейскими, которые в то время находились в отпуске, и группой молодых людей, трое из которых - несовершеннолетние.
В результате конфликта возникла драка. Артур Ерохин от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия, Владимир Савон попал в больницу в тяжелом состоянии.
4 октября подозреваемых взяли под стражу без права на залог, по решению Деснянского райсуда Чернигова. Их обвиняют в умышленном убийстве и неоконченном покушении на убийство двух лиц, по предварительному сговору группой.
Пятый арестованный - 32-летний Владимир Варенко - ограбил Владимира Савона.
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