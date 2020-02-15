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суббота, 15 февраля 2020 18:11

Убийство пластического хирурга в Киеве: имена и фото подозреваемых

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Подозреваемые в убийстве пластического хирурга в Киеве 42-летнего Андрея Сотника - Махаматиякуб Маматкодиров и Ермек Кудайназаров. Оба арестовали на 2 месяца без права на залог.

Такое решение вынес сегодня, 15 февраля, Шевченковский суд Киева.

Стрелял в Андрея Сотника Махаматиякуб Маматкодиров, по данным следствия. Он - гражданин Кыргызстана, также у него был паспорт гражданина России на другое имя.

Автор: hromadske.ua
  Подозреваемый в убийстве пластического хирурга в Киеве 42-летнего Андрея Сотника Махаматиякуб Маматкодиров
Подозреваемый в убийстве пластического хирурга в Киеве 42-летнего Андрея Сотника Махаматиякуб Маматкодиров

Сам Махаматиякуб отметил, что узбек по национальности, а живет постоянно в Турции. В Украине был туристом, жил около 2-х месяцев. Имеет жену и 2-х детей. Также он подтвердил журналистам, что именно он совершил это преступление, но не назвал мотивы и заказчика.

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Ермек Кудайназаров, по данным следствия, приехал в Украину вместе с Маматкодировым. Подвозил подозреваемого стрелка на место убийства и сопровождал его после этого. По словам адвоката, он не знал куда вез знакомого, а после хотел сообщить о преступлении.

Автор: hromadske.ua
  Подозреваемый в убийстве пластического хирурга в Киеве 42-летнего Андрея Сотника Ермек Кудайназаров
Подозреваемый в убийстве пластического хирурга в Киеве 42-летнего Андрея Сотника Ермек Кудайназаров

Обоим подозреваемым грозит до 15 лет заключения или пожизненное лишение свободы.

Андрея Сотника убили в центре Киева вечером 2 февраля, когда он возвращался домой. Стрелка и его сообщника задержали 14 февраля. Первый пытался бежать из Украины из аэропорта Одессы. Другого задержали на территории Киева.

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