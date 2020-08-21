Убийство криминального авторитета Лоту Гули: сферы влияния переделят

В Анталии застрелили вора в законе Лоту Гули.

Убийство в Турции одного из самых влиятельных воров в законе на постсоветском пространстве Надира Салифова (Лота Гули), который, в частности, хотел стать вожаком уголовного мира в Одессе, приведет к "переделу" в Украине.

"Я думаю, что выстроенная Гули структура распадется. Мелкие уголовные авторитеты, которые контролировали определенные направления, смогут это продолжать и в дальнейшем. Но думаю, что в основном они потеряют контроль над некоторыми направлениями преступной деятельности: рынками, вымогательством и так далее", - сказал экс-начальник криминальной полиции и первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин в интервью Obozrevatel.

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По словам Аброськина, среди азербайджанцев такого сильного вора в законе на сегодня больше нет, а ту преступную иерархию, которую он построил в Украине, вряд ли теперь кто-то сможет поддержать. Поэтому у криминальных авторитетов и произойдет "передел".

Надир Салифов по кличке Лота Гули контролировал рынок импорта фруктов и овощей в странах СНГ, особенно в России. Его группировка занималась убийствами, вымогательством, разбоями и угрозами. По предварительным данным, убийцей Лота Гули оказался его близкий друг, который ужинал с ним за одним столом.