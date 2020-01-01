Убийство Кирилла Тлявова: подозреваемым смягчили меры пресечения

5-летний Кирилл Тлявов из Переяслава на Киевщине умер в больнице от ранения головы. Виновного в его смерти устанавливали пять месяцев. Фото - Украинская правда

Переяславский райсуд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей 3-м подозреваемым в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова - полицейским Владимиру Петровцу, Ивану Приходько и гражданскому Дмитрию Кривошею.

Об этом сообщил адвокат подозреваемого Ивана Приходько Виктор Чевгуз, передает hromadske.

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Суд оставил без альтернативы мера пресечения Приходько, а Петровцу и Кривошею дал возможность внесения залога в размере более 280 тыс. грн.

Еще одному подозреваемому - несовершеннолетнему сыну Владимира Петровца - суд смягчил меру пресечения с ночного домашнего ареста на личное обязательство.

На заседании 26 декабря прошлого года Переяславский райсуд не рассматривал продлении меры пресечения подозреваемым в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова - рассматривались только вопросы отвода двух судей. В итоге суд направил материалы дела в Киевский апелляционный суд, который должен был определить его подсудность. Продолжить рассмотрение в Переяслав-Хмельницком было невозможно, потому что это могли делать только двое судей - Игорь Опанасюк и Ярослав Керекез, которых отвели.