Убийство Гандзюк: задержали ключевого фигуранта дела

В Болгарии задержали Алексея Москаленко (Левина). Он - один из ключевых фигурантов дела об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

Был в международном розыске. О задержании сообщили в Telegram-канале Офиса генерального прокурора.

Автор: МВС В Болгарии задержали Алексея Москаленко (Левина), подозреваемого в организации нападении на Екатерину Гандзюк

"Только что работниками правоохранительных органов Болгарии вместе с представителями Офиса Генерального прокурора и Службы безопасности Украины на территории Болгарии задержан Алексей Москаленко (Левин), который разыскивается по подозрению в причастности к нападению на Екатерину Гандзюк", - говорится в сообщении.

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Автор: t.me/NazarPrykhodkoPlus Москаленко-Левин более года находился в международном розыске

Алексей Левин - и звестный в криминальном мире по прозвищу Москал-младший. До недавнего времени платил деньги родным подозреваемых в нападении на Екатерину Гандзюк, чтобы те молчали. Отдельно СБУ проверяет херсонских следователей - их причастность к покрытию преступления и побега Левина.

На советницу мэра Херсона, активистку 33-летнюю Екатерину Гандзюк напали 31 июля 2018 года. На нее вылили литр серной кислоты. Получила химические ожоги более 30 процентов тела. После трех месяцев в больнице умерла. Мотивом нападения на Екатерину стала ее борьба с незаконной вырубкой лесов в области, хищением бюджетных средств, по версии следствия.