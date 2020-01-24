Убийство Гандзюк: задержали ключевого фигуранта дела

 
Ексклюзивы
1/5
"Сожалеет о содеянном" - военный пытался застрелиться в "Десне"
"Сожалеет о содеянном" - военный пытался застрелиться в "Десне"
Просмотров: 612
Почему дело "черной бухгалтерии" развалилось
Почему дело "черной бухгалтерии" развалилось
Просмотров: 486
В Украине закодируют популярные телевизионные каналы: что следует знать
В Украине закодируют популярные телевизионные каналы: что следует знать
Просмотров: 1890
Сколько украинцев считают себя средним классом
Сколько украинцев считают себя средним классом
Просмотров: 2997
Без снега реки будут пересыхать - климатолог
Без снега реки будут пересыхать - климатолог
Просмотров: 5572
"Штрафы не помогут" - эксперт рассказал, как бороться с авариями
"Штрафы не помогут" - эксперт рассказал, как бороться с авариями
Просмотров: 1206
Атомная энергетика для Украины базовая. Ее надо развивать - Гончар
Атомная энергетика для Украины базовая. Ее надо развивать - Гончар
Просмотров: 855
Вторая сессия прошла. Зеленский сохраняет контроль над "слугами"
Вторая сессия прошла. Зеленский сохраняет контроль над "слугами"
Просмотров: 648
Как изменится оплата за газ: эксперт объяснил две платежки
Как изменится оплата за газ: эксперт объяснил две платежки
Просмотров: 3906
Нацбанк превысил полномочия: почему отменили решение по ФОПам
Нацбанк превысил полномочия: почему отменили решение по ФОПам
Просмотров: 963
Фото
Все фото
8
11
4
5
3
С реабилитационного центра освободили 30 &quot;рабов&quot;
С реабилитационного центра освободили 30 "рабов"
Полицейский возглавлял банду грабителей
Полицейский возглавлял банду грабителей
В Киеве зарезали мужчину
В Киеве зарезали мужчину
Огненное ДТП под Киевом: водитель сгорел в авто
Огненное ДТП под Киевом: водитель сгорел в авто
Сожгли офис партии Шария
Сожгли офис партии Шария
Видео
Все видео
"Я тот, кто тебя убьет" - посетитель напал на официантку с ножом
"Я тот, кто тебя убьет" - посетитель напал на официантку с ножом
Кива рассказал свою версию драки в ресторане
Кива рассказал свою версию драки в ресторане
Нардеп Кива напал на посетителя ресторана и получил мощный удар по носу
Нардеп Кива напал на посетителя ресторана и получил мощный удар по носу
Убийство девочек в Киеве: хозяйка квартиры рассказала подробности
Убийство девочек в Киеве: хозяйка квартиры рассказала подробности
Нападение педофила на ребенка попало на видео
Нападение педофила на ребенка попало на видео
Интервью
1/5
Что делать с зарплатами министров и депутатов
Что делать с зарплатами министров и депутатов
Просмотров: 1449
Политическое поражение Зеленского и новые схемы: фермер рассказал о последствиях земельного закона
Политическое поражение Зеленского и новые схемы: фермер рассказал о последствиях земельного закона
Просмотров: 1773
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
1 Просмотров: 3024
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Просмотров: 2142
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2934
Колонка
Олександр Бойченко
Олександр Бойченко
24 января 2020
1 Просмотров: 207
Символ віри
А чому б іноді щиросердо й не похвалитися? Особливо – якщо заслужено. От, наприклад, у мене є одна позитивна риса: я майже завжди намагаюся ...
пятница, 24 января 2020 22:20

Убийство Гандзюк: задержали ключевого фигуранта дела

  Комментировать

В Болгарии задержали Алексея Москаленко (Левина). Он - один из ключевых фигурантов дела об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

Был в международном розыске. О задержании сообщили в Telegram-канале Офиса генерального прокурора.

Автор: МВС
  В Болгарии задержали Алексея Москаленко (Левина), подозреваемого в организации нападении на Екатерину Гандзюк
В Болгарии задержали Алексея Москаленко (Левина), подозреваемого в организации нападении на Екатерину Гандзюк

"Только что работниками правоохранительных органов Болгарии вместе с представителями Офиса Генерального прокурора и Службы безопасности Украины на территории Болгарии задержан Алексей Москаленко (Левин), который разыскивается по подозрению в причастности к нападению на Екатерину Гандзюк", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Убийство Гандзюк: организатор рассказал, как планировали расправу

Автор: t.me/NazarPrykhodkoPlus
  Москаленко-Левин более года находился в международном розыске
Москаленко-Левин более года находился в международном розыске

Алексей Левин - и звестный в криминальном мире по прозвищу Москал-младший. До недавнего времени платил деньги родным подозреваемых в нападении на Екатерину Гандзюк, чтобы те молчали. Отдельно СБУ проверяет херсонских следователей - их причастность к покрытию преступления и побега Левина.

На советницу мэра Херсона, активистку 33-летнюю Екатерину Гандзюк напали 31 июля 2018 года. На нее вылили литр серной кислоты. Получила химические ожоги более 30 процентов тела. После трех месяцев в больнице умерла. Мотивом нападения на Екатерину стала ее борьба с незаконной вырубкой лесов в области, хищением бюджетных средств, по версии следствия.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Убийство Гандзюк: задержали ключевого фигуранта дела». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
января

Для тех, кому нет разницы: россияне обстреляли Мариуполь

"Не будет праздновать никто над нами победу!" - украинские воины отстояли город

Представили первый компьютер Apple

В Петербурге начал выходить украинский журнал

Первый титульный бой Котельника во Львове пытались сорвать

Острое мороженое отмечает 101-й день рождения

Первое пиво в жестяных банках открывали консервным ножом

Золото назвали крупнейшим национальным бедствием

Самое читаемое
Популярная призерка фитнес-турниров оказалась звездой порно
Популярная призерка фитнес-турниров оказалась звездой порно
18
 Просмотров: 195840
Самое красивое в мире обнаженное тело: модель представила платье Жана-Поля Готье
Самое красивое в мире обнаженное тело: модель представила платье Жана-Поля Готье
5
 Просмотров: 20269
Показали собак-дебоширов, пойманных на &quot;преступлении&quot;
Показали собак-дебоширов, пойманных на "преступлении"
29
 Просмотров: 19369
Домохозяйкам будут назначать социальную помощь
Домохозяйкам будут назначать социальную помощь Просмотров: 9198
Раздели и снимали на видео: правоохранители издевались над мужчиной
Раздели и снимали на видео: правоохранители издевались над мужчиной
6
 Просмотров: 8874
Происшествия
Гибель Марины Поплавской: суд вынес приговор водителю автобуса
Гибель Марины Поплавской: суд вынес приговор водителю автобуса Просмотров: 810
13-летняя школьница родит от отчима
13-летняя школьница родит от отчима Просмотров: 882
С реабилитационного центра освободили 30 "рабов"
С реабилитационного центра освободили 30 "рабов"
8
 Просмотров: 531
Контрактник выстрелил себе в грудь
Контрактник выстрелил себе в грудь Просмотров: 576
Срезали кожу и выкололи глаз: жуткие подробности убийства подруг в Киеве
Срезали кожу и выкололи глаз: жуткие подробности убийства подруг в Киеве 2 Просмотров: 5076
Больше всего комментируют
4
Автохам в Давосе: украинца оштрафовали за парковку на тротуаре
3
Сожгли офис партии Шария
3
Арахамия в Давосе раздавал комментарии кремлевским пропагандистам
2
Назвали зарплату Зеленского
2
Убийство подруг в Киеве: одна из девушек описала свою смерть в дневнике
Голосов: 283
Голосование 13 февраля стартует чемпионат мира по биатлону. Сколько медалей завоюют украинцы?
  • 1) ноль
  • 2) одну
  • 3) две
  • 4) три
  • 5) четыре
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua