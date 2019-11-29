Убийство Гандзюк: организатор рассказал, как планировали расправу

4 ноября прошел год со дня смерти 33-летней Екатерины Гандзюк. Фото - Громадське

Один из подозреваемых по делу Екатерины Гандзюк Алексей Левин, который скрывается от следствия, рассказал о том, как планировали нападение на активистку.

Делали это в офисе еще одного подозреваемого Игоря Павловского. Все началось с митинга под стенами Херсонской ОГА против незаконной вырубки леса, организованного местным активистом Александром Цеголком. Об этом Левин рассказал в аудиофайле и прислал журналистам Слідство.Інфо.

Тогда против этого митинга выступили бывшие участники АТО вместе с Сергеем Торбиным (еще один подозреваемый по делу Гандзюк), так как посчитали, что Цегельник пытается расшатать ситуацию в городе.

Павловский, по словам Левина, был убежден, что Гандзюк поддержала Цегельника, который, как утверждает Левин, был личным врагом Павловского.

"Я заехал в офис, они там сидели. И происходил разговор. Что-то вроде того, что она их там чем-то обидела. И кто-то предложил: "вот, мол, надо что-то с ней сделать. Зайти, например, на рабочее место и бросить в мусорный бак", - рассказал Левин.

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Также, по его словам, обсуждались варианты облить Гандзюк зеленкой или нечистотами.

"Был я, был Торбин, был Павловский, был Пилипенко, был "Брага". Кажется, человек пять было ... Как я понял, она их достала. Они считали, что она якобы на их стороне, а она оказалась не на их стороне, а на стороне Цегельника. Это очень сильно разозлило, так как Цегельник - чуть ли не кровный враг Павловского", - сказал Левин.

Также Левин, который, вероятно, находится сейчас в Болгарии, заявил, что о самом нападение на Гандзюк 31 июля 2018-го узнал из прессы.

4 ноября прошел год со дня смерти 33-летней Екатерины Гандзюк. Была общественной активисткой, советником городского головы Херсона. На нее напали недалеко от дома 31 июля прошлого года - вылили литр серной кислоты. Получила химические ожоги более 30% тела - головы, лица, левой руки и ноги, передней части грудной клетки, левого глаза. Перенесла 14 операций. После трех месяцев в больнице умерла.