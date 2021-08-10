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вторник, 10 августа 2021 20:44

Убийство фельдшера у ночного клуба: стрелок сдался полиции
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В Ровенском городском суде арестовали 35-летнего Рустама Тошова, которого подозревают в убийстве 23-летнего Руслана Самолюка в Дубне.

Он восемь месяцев скрывался от следствия. Сегодня, 10 августа, пришел в полицию Киева вместе с адвокатом, рассказали Gazeta.ua в отделе коммуникации областной полиции.

35-летний Рустам Тошов, который восемь месяцев скрывался от следствия за умышленное убийство 23-летнего Руслана Самолюка в Дубне, сдался полиции. Пришел вместе с адвокатом
Фото: rv.npu.gov.ua
35-летний Рустам Тошов, который восемь месяцев скрывался от следствия за умышленное убийство 23-летнего Руслана Самолюка в Дубне, сдался полиции. Пришел вместе с адвокатом
35-летний Рустам Тошов, который восемь месяцев скрывался от следствия за умышленное убийство 23-летнего Руслана Самолюка в Дубне, сдался полиции. Пришел вместе с адвокатом
23-летний Руслан Самолюк из Дубно Ровенской работал фельдшером. Его расстреляли возле ничего клуба 8 января
23-летний Руслан Самолюк из Дубно Ровенской работал фельдшером. Его расстреляли возле ничего клуба 8 января

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"Подозреваемый расстрелял мужчину и сразу сбежал. Подозрение в убийстве, совершенном опасным способом для жизни многих лиц, вручили отцу беглеца. Мужчину объявили в международный розыск и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. В июне дело передали в главное следственное управление Нацполиции, по решению Генпрокуратуры. Когда сегодня подозреваемый пришел в полицию, его доставили в Ровенский городской суд для применения меры пресечения", - рассказали в полиции.

Где скрывался Тошов и почему сдался именно сейчас - пока не разглашают.

Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.

В Дубне на Ровенщине застрелили фельдшера 23-летнего Руслана Самолюка. Трагедия произошла ночью 8 января около ночного клуба "Дуплет". Стрелец - житель Дубно Рустам Балийович Тошов. Последнее время проживал в Киеве. Подозреваемый сбежал, возможно с автоматом Калашникова, предполагали следователи.

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