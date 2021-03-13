Убийство 7-летней девочки на Херсонщине: все подробности трагедии

11 марта в селе Счастливое Алешковского района Херсонской области нашли убитой 7-летнюю Марию Борисову. Исчезла 7 марта. Тело в своем недостроенном сарае нашел местный. Было завязано в белом полиэтиленовом мешке. Девочку изнасиловали и задушили в день исчезновения, установили судмедэксперты. Gazeta.ua собрала все, что известно о трагедии.

Автор: facebook.com/khersonpolice.official 7-летнюю Марию Борисову из села Счастливое Херсонской области нашли убитой после 4-х дней поисков

Как исчезла девочка

7 марта Маша играла с братом 10-летним Сергеем и соседскими детьми. На костре пекли картошку. Маша время от времени бегала на остановку, чтобы встретить отца с работы. Он должен был привезти ей подарок к 8 Марта. Последний раз мать видела девочку около 17.30, когда та прибежала домой.

Автор: facebook.com/khersonpolice.official Маша играла с братом и соседскими детьми. И ждала отца, который должен был приехать с работы на автобусе. Момент исчезновения девочки никто не заметил

"Я за дровами пошла, понесла в дом. Когда посмотрела в окно - нету Марии. Сын прибежал. Спросила, где Маша - говорит не видел. Начали вместе искать - как сквозь землю провалилась", - рассказывала мать девочки Ольга.

Родные пытались самостоятельно разыскать девочку. Из дома она никогда не убегала. Поэтому были уверены, что где-то заигралась. Когда поиски не дали результатов - обратились в полицию.

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Как проходили поиски

В селе была развернута масштабная розыскная полицейская операция, создали оперативный штаб. Задействован весь личный состав местной полиции, полицейских из соседних районов, оперативников, кинологов и ювенальных полицейских областной полиции. К ним присоединились нацгвардейцы. Сотни неравнодушных местных и жителей соседних сел откликнулись на сообщение о пропаже ребенка и принимали активное участие в поисках Маши. Также к участию в поисковой спецоперации ежедневно привлекались от 50 до 100 волонтеров из разных областей. Ребенка искали квадрокоптером с воздуха и обследовали эхолотами водоемы. К поискам привлекли полиграфолога.

Автор: facebook.com/khersonpolice.official В селе была развернута масштабная розыскная полицейская операция, создали оперативный штаб. Девочку круглосуточно искали сотни людей

След девочки брали собаки-поисковики. Однако он терялся возле остановки общественного транспорта. Было подозрение, что девочку могли похитить на авто.

"В Счастливом мы проверили каждый клочок земли, прочесали его в радиусе 25 километров, особенно обращая внимание на заброшенные помещения, пустыри, колодцы и лесополосы. Поля в радиусе 30 километров были отслежены квадрокоптерами и тепловизором. Полицейские проверили зону Северо-Крымского канала в зоне 40 километров с обеих сторон. Были опрошены более 600 жителей поселка и детей, с которыми играла девочка. Оперативники просмотрели все камеры видеонаблюдения, расположенные на территории поселка. Установили водителей, которые проезжали через Счастливое во время исчезновения Марии. А также скупщиков сельхозпродукции. Полицейские проверили перевозчиков и водителей междугородного транспорта, проходящего через поселок", - рассказал начальник областной полиции Александр Прокудин.

Автор: facebook.com/khersonpolice.official Тело 7-летней Марии Борисовой положили в мешок и выбросили в недостроенном сарае за 12 домов от дома девочки. Рядом с сараем - стихийная свалка. Полицейские несколько раз проверяли эту местность. Поэтому не исключают, что тело туда подбросили

Хлев, где нашли тело девочки, полицейские проверяли. Поэтому не исключают, что тело туда подбросили.

Как продолжаются поиски убийцы

Убийцу ищут среди местного населения, рассказал заместитель начальника следственного управления полиции Херсонщины Виталий Марчук. Есть ли подозреваемые - не разглашают, ссылаясь на тайну следствия.

"Отрабатывается местное население. Проводятся допросы и другие следственные действия", - говорит Марчук.

Местных жителей допрашивают повторно с использованием полиграфа. Все въезды и выезды из села контролируют патрульные.

Фото: facebook.com/khersonpolice.official

Что известно о девочке и ее семье

Маша училась во 2-м классе местной школы. Была общительной и доверчивой девочкой. Без опасения могла подойти к незнакомцам, говорят местные.

Жила Маша с матерью и братом. Отец 2 года не проживает с семьей, но с детьми общался. Местные говорят, родители злоупотребляли алкоголем, поэтому семья состояла на учете соцслужб.

В селе Счастливое Херсонской области, где нашли убитой 7-летнюю Марию Борисову, люди готовы совершить над убийцей самосуд. Местные в убийстве ребенка подозревают нескольких человек. Это - родственники убитой и владелец помещения, где нашли тело. Якобы полицейская собака привела и к крестному девочки, и к тому человеку, в сарае которой было обнаружено тело. Полиции предстоит выяснить, кто же на самом деле убийца.