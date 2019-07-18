Убийцу участницы "Битвы экстрасенсов" искали 3 года

 
Ексклюзивы
1/5
Эти выборы о Зеленском - политтехнолог
Эти выборы о Зеленском - политтехнолог
1 Просмотров: 1863
Обмена пленными не будет, Кремлю еще нужны украинцы в российских тюрьмах
Обмена пленными не будет, Кремлю еще нужны украинцы в российских тюрьмах
Просмотров: 621
Работали на договорняках и не трогали "регионалов": назвали грехи Рады, которая уходит
Работали на договорняках и не трогали "регионалов": назвали грехи Рады, которая уходит
Просмотров: 954
Одновременно невозможны украинские патриоты и памятники Ленину - как пикетировали Конституционный Суд
Одновременно невозможны украинские патриоты и памятники Ленину - как пикетировали Конституционный Суд
Просмотров: 702
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
Просмотров: 720
Украина может быть центром модернизационного движения в бывшем СССР
Украина может быть центром модернизационного движения в бывшем СССР
Просмотров: 675
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
1 Просмотров: 3150
Зеленский бессознательно подыгрывает Путину в войне против Украины
Зеленский бессознательно подыгрывает Путину в войне против Украины
2 Просмотров: 1467
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 927
Назвали главные реформы последних 5 лет
Назвали главные реформы последних 5 лет
Просмотров: 387
Фото
Все фото
4
4
4
5
4
Убийство женщины в столичной квартире прокомментировали в полиции
Убийство женщины в столичной квартире прокомментировали в полиции
Водитель под алкоголем и наркотиками убил 2-х велосипедистов
Водитель под алкоголем и наркотиками убил 2-х велосипедистов
Вся квартира залита кровью: сообщили о жутком убийстве женщины в Киеве
Вся квартира залита кровью: сообщили о жутком убийстве женщины в Киеве
Рассказали о семье, которая разбилась в аварии под Николаевом
Рассказали о семье, которая разбилась в аварии под Николаевом
Двое братьев изнасиловали и ограбили женщину
Двое братьев изнасиловали и ограбили женщину
Видео
Все видео
Жена Онищенко "косила" под "Слугу народа"
Жена Онищенко "косила" под "Слугу народа"
Не поделили арбуз - мужчина получил ножевое ранение
Не поделили арбуз - мужчина получил ножевое ранение
Грузовик раздавил 4 человека в иномарке: первые подробности и фото
Грузовик раздавил 4 человека в иномарке: первые подробности и фото
Интересное соседство: пресмыкающееся поселилось в многоэтажке вместе с людьми
Интересное соседство: пресмыкающееся поселилось в многоэтажке вместе с людьми
В Киеве поймали "на горячем" воровку: показали видео
В Киеве поймали "на горячем" воровку: показали видео
Интервью
1/5
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
Просмотров: 720
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 1809
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 927
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 585
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 2619
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
18 июля 2019
Просмотров: 0
Яйця динозаврів
Спочатку живу, а вже аж потім іноді думаю — де живу і як воно називається. Туго у мене з називанням. Мабуть, коли вмру, то не скоро сформулюю, ...
четверг, 18 июля 2019 14:48

Убийцу участницы "Битвы экстрасенсов" искали 3 года

  Комментировать
Убийцу участницы &quot;Битвы экстрасенсов&quot; искали 3 года
На Киевщине раскрыли убийство участницы "Битвы экстрасенсов", которое произошло 3 года назад. Фото - ua.korrespondent.net

На Киевщине раскрыли убийство участницы "Битвы экстрасенсов", которое произошло 3 года назад.

По подозрению в преступлении 17 июля задержали таксиста. У него дома нашли предполагаемое орудие убийства, сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

"Мужчина тогда подрабатывал таксистом. Ночью 21 сентября 2016 года подвозил потерпевшую. Между ними вспыхнула ссора. Мужчина более 10 раз ударил женщину ножом в шею, грудь и живот. Тело выбросил в зарослях и уехал", - сказано в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Убийство женщины в столичной квартире прокомментировали в полиции

Задержанному уже сообщили о подозрении в убийстве. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения. За содеянное его могут посадить на 15 лет.

В октябре 2016 года в зарослях вблизи очистных сооружений между Бояркой и Белогородкой Киево-Святошинского района нашли тело женщины с многочисленными ножевыми ранениями. Как было установлено в ходе предварительного расследования, потерпевшей оказалась одна из участниц телепрограммы "Битва экстрасенсов". Сиротами остались 3 детей.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Убийцу участницы "Битвы экстрасенсов" искали 3 года». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
июля

Пожар уничтожил полгорода

Могилу перед храмом выкопали на асфальте

Самое читаемое
Фотокнига &quot;Sex&quot;: Мадонна изобразила свои сексуальные фантазии
Фотокнига "Sex": Мадонна изобразила свои сексуальные фантазии
33
 Просмотров: 159475
FaceApp: как будут выглядеть звезды в старости
FaceApp: как будут выглядеть звезды в старости
14
 Просмотров: 31224
Без фильтроф и фотошопа: как выглядят селебрити без макияжа
Без фильтроф и фотошопа: как выглядят селебрити без макияжа
17
 Просмотров: 23617
Президент поругался с директором аэропорта
Президент поругался с директором аэропорта
 Просмотров: 15606
Денисова сказала, кого помилуют Зеленский и Путин
Денисова сказала, кого помилуют Зеленский и Путин Просмотров: 12427
Происшествия
Женщина, которая потеряла всю семью в аварии, тоже умерла
Женщина, которая потеряла всю семью в аварии, тоже умерла Просмотров: 243
Убийство 5-летнего Кирилла Тлявова: объявили подозрение несовершеннолетнему
Убийство 5-летнего Кирилла Тлявова: объявили подозрение несовершеннолетнему Просмотров: 1629
17 ранений: школьника оштрафовали на 100 тыс. грн
17 ранений: школьника оштрафовали на 100 тыс. грн Просмотров: 342
Жена Онищенко "косила" под "Слугу народа"
Жена Онищенко "косила" под "Слугу народа"
 Просмотров: 738
Гибель мальчика на побережье моря: новые подробности
Гибель мальчика на побережье моря: новые подробности Просмотров: 1098
Больше всего комментируют
5
Миллионы приветствуют миллиарды: свежие фото "успешного" курортного сезона в Крыму
5
Опубликовали последние предвыборные рейтинги. Кто пройдет в Раду
5
"Проявляете преступную бездеятельность" - Зеленский жестко обратился к Парубию
4
Адвокат украинских моряков рассказал о вариантах увольнения военных
3
Зеленский поручил силовикам взяться за одного из олигархов
Голосов: 114
Голосование Какой из украинских музыкальных фестивалей этого лета вы считаете лучшим?
  • Atlas Weekend
  • UPark Festival
  • Файне місто
  • Leopolis Jazz Fest
  • ZaxidFest
  • Джаз на Дніпрі
  • Бандерштат
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua