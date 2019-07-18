Убийцу участницы "Битвы экстрасенсов" искали 3 года

На Киевщине раскрыли убийство участницы "Битвы экстрасенсов", которое произошло 3 года назад. Фото - ua.korrespondent.net

На Киевщине раскрыли убийство участницы "Битвы экстрасенсов", которое произошло 3 года назад.

По подозрению в преступлении 17 июля задержали таксиста. У него дома нашли предполагаемое орудие убийства, сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

"Мужчина тогда подрабатывал таксистом. Ночью 21 сентября 2016 года подвозил потерпевшую. Между ними вспыхнула ссора. Мужчина более 10 раз ударил женщину ножом в шею, грудь и живот. Тело выбросил в зарослях и уехал", - сказано в сообщении.

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Задержанному уже сообщили о подозрении в убийстве. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения. За содеянное его могут посадить на 15 лет.

В октябре 2016 года в зарослях вблизи очистных сооружений между Бояркой и Белогородкой Киево-Святошинского района нашли тело женщины с многочисленными ножевыми ранениями. Как было установлено в ходе предварительного расследования, потерпевшей оказалась одна из участниц телепрограммы "Битва экстрасенсов". Сиротами остались 3 детей.