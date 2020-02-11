Убийцу сестры Ноздровской тайно амнистировали

Дмитрия Россошанского, сбившего насмерть сестру Ирины Ноздровской, амнистировали. Фото - ТСН

Дмитрия Россошанского, которого осудили за смертельное ДТП с сестрой зверски убитой правозащитницы Ирины Ноздровской, выпустили на волю.

Его освободили еще 29 января, сообщил 11 февраля на заседании Шевченковского районного суда в Киеве адвокат осужденного Алексей Цыбенко, передает OBOZREVATEL.

"Был применен Закон Украины "Об амнистии в 2016 году". Да, Дмитрий сейчас находится на свободе вместе со своей семьей", - рассказал Цыбенко.

Новость об освобождении Россошанского-младшего стала полной неожиданностью для родителей погибшей в ДТП Светланы Сапатинской. Представитель потерпевших Андрей Руденко предполагает, что такая возможность могла появиться уже во время исполнения наказания.

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"На стадии рассмотрения дела по существу, обстоятельств, которые бы указывали на то, что Дмитрий Россошанский может быть амнистирован, суд не нашел. Но на стадии исполнения наказания могли появиться причины, что дали ему такую ​​возможность", - рассказал он.

По словам Руденко, принять решение об амнистии мог суд, который расположен в районе, где и колония, в которой отбывал наказание Россошанский-младший.

Первая попытка амнистировать водителя была сделана еще в декабре 2017 года - через 2 года после смертельного ДТП. Но тогда сестра Светланы - Ирина Ноздровская - смогла добиться, чтобы дело передали на рассмотрение в суд первой инстанции. Через несколько дней Ирину убили. Подозревают отца Дмитрия - Юрия Россошанского, по которому сегодня идут суды. Второй раз Дмитрий Россошанский мог выйти на свободу в октябре 2018 года. Тогда стороной обвинения не были предоставлены доказательства того, что он совершил ДТП в состоянии наркотического или алкогольного опьянения. Эти факты были обременительными. Но Обуховский районный суд приговорил мужчину на 7 лет. А в июле 2019-го Апелляционный суд Киевской области оставил приговор в силе.

ДТП, в котором погибла Светлана Сапатинская, произошло в сентябре 2015 году в с. Демидов Киевской области. Тогда Дмитрий Россошанский на Daewoo сбил Светлану, когда она шла по обочине. С 2016-го мужчина находился под стражей.