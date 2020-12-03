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пятница, 04 декабря 2020 05:25

"У полиции и прокуратуры были липовые подозреваемые": новые факты о трагедии в Княжичах
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4 декабря проходит 4 года со дня кровавой трагедии в Княжичах Броварского района Киевской области. Тогда спецназовцы полиции постреляли оперативников и инспекторов Государственной службы охраны.

Погибли инспекторы 24-летний Сергей Орлов, 25-летний Евгений Куртев, оперативники 25-летний Юлиан Рудько и 27-летний Александр Маница и 31-летний Виталий Валецкий - начальник столичного отдела управления Корпуса оперативно-внезапного действия.

Расстрелянный автомобиль ГСО, в котором погибли 4 полицейских
Фото: facebook.com/Александр Орлов
Расстрелян автомобиль ГСО, в котором погибли 4 полицейских
Фамилии погибших в 2016-м году полицейских отчеканили на плите, расположенной вблизи Академии внутренних дел в Киеве
Фамилии погибших в 2016-м году полицейских отчеканили на плите, расположенной вблизи Академии внутренних дел в Киеве
Место перестрелки в селе Княжичи Киевской области, 4 декабря 2016

За гибель полицейских до сих пор никого не наказали. По делу проходят 5 подозреваемых: тогдашние начальник управления уголовного розыска Нацполиции Киева Леонид Курята, заместитель начальника отдела криминальной полиции Шевченковского управления Роман Мариновський, старший инспектор отдела управления Корпуса оперативно-внезапного реагирования Нацполиции Киева Андрей Курта, начальник управления оперативной службы Нацполиции Киева Александр Мелихов и начальник отдела Управления оперативной службы Игорь Иващенко.

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Отец расстрелянного инспектора Александр Орлов сомневается, что в Княжичах в ночь трагедии проводили спецоперацию. Среди версий - имеет криминальную. В ней "разведчики", прикрывающиеся сотрудниками КОРД, занимались темными делами. Считает, что вся эта кровавая бойня выглядит как зачистка свидетелей, ниточки от которых могут привести к высокопоставленным сотрудникам МВД.

"Следствие завершили очень быстро, до конца декабря. И уже должны были передавать дело в суд. Я начал бороться, чтобы наше дело не пропало и не заглохло. С января 2017 года и по сегодняшний день я написал 1.127 заявлений и обращений в различные государственные инстанции высокого уровня, а это целых пять томов. И 7 обращений о помощи к Международному сообщества. А на них получил 1.375 ответов, из которых 80% формальных отписок, примерно такого краткого содержания "да пошел ты...". Заявления, написанные мной в МВД, даже не читались. Они направлялись "попугаям" в департамент полиции охраны. Почему "попугаям"? Потому что они присылали мне ответы, написанные как под копирку ", - рассказал Gazeta.ua Александр Афанасьевич.

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В деле готовились подозрения еще 17 участникам трагедии. Из них 7 - непосредственные руководители Нацполиции, через которых погибли сотрудники. Однако после смены власти с ГПУ были уволены все следователи и прокуроры, которые занимались делом. На их места пришли новые, которые даже не знают о трагедии и где она случилась.

"Когда я приношу очередное заявление, меня спрашивают, что дело до сих пор не в архиве. А судья, которая выбирала меру пресечения одному из участников этой трагедии, сказала, что дело должно пойти в пропасть еще в начале расследования. Ведь у полиции и в областной прокуратуре были липовые подозреваемые. И они давно хотели поставить точку, но у них ничего не получилось", - добавил Александр Орлов.

С расшифровки телефонных разговоров известно, что банду полицейских в Княжичах крышевал работник СБУ Сергей Голиков, рассказал Александр Орлов. До сих пор неизвестно, кто и в кого стрелял. На месте обнаружили 60 гильз и 25 пуль, их доставали из стен. Также выяснили, что до перестрелки полицейских в Княжичах было еще 2 стрельбы. И ни одна спецоперация там не проводилась. Только ограбления под прикрытием Нацполиции.

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Дата
04
декабря

"У полиции и прокуратуры были липовые подозреваемые": новые факты о трагедии в Княжичах

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