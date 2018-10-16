"У нее ноги не идут" - Зайцева не может дойти в зал суда

В Харькове задерживается судебное заседание по делу о резонансном ДТП с шестью погибшими на улице Сумской. Елена Зайцева плохо себя чувствует и не может дойти в зал суда. Фото - kh.depo.ua

В Харькове задерживается судебное заседание по делу о резонансном ДТП с 6 погибшими на улице Сумской.

Заседание должно было начаться в 14:00 сегодня, 16 октября. В 14:05 в зал судебных заседаний зашел начальник конвоя и что-то шепнул адвокату Елены Зайцевой Юлии Козырь.

"У нее ноги не идут", - добавил громче майор полиции, передает Depo.Харьков.

Речь шла о подозреваемой в ДТП Елене Зайцевой. Конвойный сказал, что нести на руках ее в зал не будут.

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"Мы же не будем ее на руках нести. Сейчас начнется суд, судья объявит перерыви мы вызовем "скорую". Ей плохо", - сообщил.

Второй обвиняемый по делу Геннадий Дронов уже находится в боксе для подозреваемых.

Обвиняемой по делу об аварии с 6 погибшими в центре Харькова Елене Зайцевой стало плохо в зале суда на предыдущем заседании 9 октября. Конвоиры вывели ее из застекленного "аквариума", работники суда объявили перерыв, а затем вызвали "скорую".