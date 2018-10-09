Зайцевой в суде стало плохо: вызвали "скорую"

Обвиняемой по делу об аварии с шестью погибшими в центре Харькова Елене Зайцевой стало плохо в зале суда. Фото - NewsRoom

Обвиняемой по делу об аварии с шестью погибшими в центре Харькова Елене Зайцевой стало плохо в зале суда 9 октября.

Конвоиры вывели ее из остекленного "аквариума", работники суда объявили перерыв, а затем вызвали "скорую".

До этого защита обоих участников ДТП подала ходатайство о дополнительных экспертизах. Сергей Перепелица, представляющий интересы водителя Volkswagen Touareg Геннадия Дронова, требует привлечь к рассмотрению специалистов из Одессы. По мнению адвоката, необходима комплексная экспертиза, которая определит границы перекрестка, среднюю скорость Lexus, а также расстояние, преодоленное автомобилями, и момент нарушения правил, сообщает newsroom.kh.ua.

Защита Зайцевой, в свою очередь, просит специалистов из Киева проанализировать ситуацию перед аварией. По мнению Евгения Мельниченко, в экспертизе не было учтено торможение Lexus. Адвокат также считает, что эксперты должны дать ответы, могла ли водитель Lexus остановиться, когда загорелся желтый сигнал, и были ли у нее шансы безопасно пересечь перекресток, если бы Дронов не нарушил правила дорожного движения. Суд удовлетворил это ходатайство.

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Кроме того, представитель подсудимой Юлия Козырь предлагает приобщить к делу медицинскую документацию о хронических заболеваниях Елены Зайцевой, а также свидетельства о перечислении ее матерью 600 тыс. грн семьям погибших и пострадавших. По мнению юриста, суд должен учесть данные о том, что "Дронов любит динамичную езду".

Суд объявил перерыв до 14:00 16 октября.

Второй подозреваемый в совершении масштабной аварии в центре Харькова 49-летний Геннадий Дронов дал первые показания в суде 2 октября. Отказывался говорить в течение 6 месяцев. Поименно вспомнил всех пострадавших и погибших. Просил прощения и плакал. Согласился признать гражданские иски о возмещении морального ущерба, по возможности их оплатить.