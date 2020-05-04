У мужчины дома обнаружили арсенал боеприпасов

Фото: Полиция

В Кропивницком правоохранители обнаружили арсенал боеприпасов у местного жителя.

Оружие обнаружили у ранее судимого уроженца другого государства, передает Департамент коммуникации Национальной полиции.

4 мая во время санкционированного обыска в квартире подозреваемого обнаружили и изъяли гранату РГ-42, 5 гранат Ф-1, 2 гранаты РГД-5, тротиловую шашку, 3 реактивных сигнальных патрона РСП-30, один выстрел РПГ- 26, а также 45 патронов разного калибра.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В парке обнаружили арсенал боеприпасов

Злоумышленника задержали. Ему грозит наказание до 7 лет лишения свободы.

Правоохранители обнаружили на территории Донецкой и Днепропетровской областей масштабный схрон военной техники, огромный арсенал оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.