У магазина до смерти забили мужчину

В Бахмуте задержали подозреваемых в смертельном избиении 37-летнего мужчины. Фото: npu.gov.ua

В Бахмуте в Донецкой области возле одного из магазинов нашли труп неизвестного вечером 23 марта. Погибшим оказался 37-летний местный житель. Судебные эксперты обнаружили на его теле многочисленные телесные повреждения.

Выяснилось, его забили до смерти 2 мужчин, с которыми только что познакомился. Им 20 и 27 лет. Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"В ходе разговора между ними возник конфликт, который перерос в драку. Во время выяснения отношений у магазина мужчины избили оппонента и оставили умирать", - рассказали полицейские.

Подозреваемых задержали. Им грозит до 10 лет за решеткой.

На столичной Троещине оперативники задержали мужчину, который расстрелял у магазина на ул. Оноре де Бальзака 33-летнего мужчину. Пострадавшего с огнестрельными ранениями в различные части тела забрали в больницу, где он 3 суток находился в коме и умер.