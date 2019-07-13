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суббота, 13 июля 2019 18:10

У киевлянки отобрали квартиру за долг в 15 тыс. грн
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Киевлянку Наталью Ачкан вместе с парнем Артемом Никифоровым выставили из собственной квартиры на столичных Осокорках. Все через 15 тыс грн, которые женщина задолжала кредитному союзу
Фото: предоставленные Артемом Никифоровым
 Наталью Ачкан выгоняли силой с ее собственной столичной квартиры. Женщина была вся в синяках
В квартире Натальи Ачкан сменили замки и поставили сигнализацию. Теперь там живут неизвестные мужчины. Называются представителями новой владелицы
В квартире Натальи Ачкан сменили замки и поставили сигнализацию. Теперь там живут неизвестные мужчины. Называются представителями новой владелицы
В квартире Натальи Ачкан сменили замки и поставили сигнализацию. Теперь там живут неизвестные мужчины. Называются представителями новой владелицы

Киевлянку Наталью Ачкан выставили из собственной квартиры №240 по ул. Гмыри, 12б. Потому что задолжала кредитному союзу "ЗаРаз" проплату за 3 месяца. Не платила из-за проблем со здоровьем.

Заем 12 тыс грн под залог квартиры брала на 2 года в июле прошлого года. Срочно нужны были деньги на дорогостоящее лечение. Пять месяцев почти по 5000 гривен платила исправно. А тогда за трехмесячную просрочку платежа женщине выставили штраф в три раза больше, чем сам заем - 360 тыс. грн. Пока подавала в суд - ее квартиру продали. Об этом корреспонденту Gazeta.ua рассказал Артем Никифоров, парень Натальи.

"После просрочки где-то в мае пришел к нам адвокат из кредитного союза. Сообщил о том сумасшедшем штрафе. Посоветовал оплатить в течение 10 дней. Если нет денег - предлагал перекредитоваться у них или еще в каком-то банке. Или же продать квартиру, погасить долг и купить что-то попроще. Мы сказали, что в суд обратимся, что и сделали. Жили спокойно, дата судебного разбирательства была назначена на 28 июля. Вдруг в квартиру пришли неизвестные. Голыми и босыми выставили нас, а наши вещи выбросили в коробках. Показали документ, что есть новая владелица", - рассказал мужчина.

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Наталья Ачкан приобрела однокомнатку на 36,6 "квадратов" в новостройке 2 года назад. Отдала $35 тыс (сейчас - около 903 тыс. грн, -Gazeta.ua). Деньги на нее откладывала в течение восьми лет. Работала на разных должностях в Украине, год в Лондоне няней. Теперь ее квартиру продали за $13,5 тыс (около 350 тыс. грн, -Gazeta.ua). Новая владелица 33-летняя Людмила Борисенко. Купила квартиру через два дня, как стала известна дата суда. Ее представитель Александр Гайда уверяет - документы в порядке. А квартиру купили по рыночной цене.

Между тем Наталья намерена бороться за свое жилье. Написала заявление в полицию и подала иск в суд.

Исполнительная служба продала квартиру Ольги Фарбей из поселка Пролески Бориспольского района Киевской области без ее ведома. Имела банковский долг в 39 тыс. грн. Это сумма за потребительский кредит с процентами, его брала в 2006 году.

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