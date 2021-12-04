Труп три дня разлагался в каюте: на корабле умер украинский моряк

В Турцию из Одессы прибыло судно THOR, на борту которого трое суток находился мертвый украинский моряк.
Все это время тело было в сидячем положении, и начало разлагаться. Об этом сообщил морской юрист Николай Гольбин, передает УНИАН.
"Моряк три дня и три ночи находился в сидячем положении: в таком положении умер житель Одесской области, а произошло это на рейде Одесского морского порта. Однако судовладелец решил не снимать с борта умершего в Украине украинского моряка, а сделать это в турецком Стамбуле", – отметил юрист.
Теперь судно будет стоять на рейде в Стамбульском порту. Разлагающийся труп все еще находится в каюте.
Члены команды находятся в стрессовом состоянии.
"Люди возмущены, некоторые подавлены... Кроме морально-нравственного вопроса, имеют место вопросы эпидбезопасности. Ведь причины смерти мужчины пока неизвестны. Тело не поместили в холодильное оборудование, оно в обычной каюте. На судне жуткий запах", - отметил юрист.
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Теперь придется доставить умершего моряка в Украину самолетом.
Из-за сильной непогоды у берегов Стамбула затонуло судно. Его понесли волны и оно врезалось в пирс.
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