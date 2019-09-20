Тройное убийство на АЗС: имя подозреваемого и подробности из жизни

Николая Захарова подозревают в убийстве трех коллег на газовой АЗС. Фото - mk.npu.gov.ua

Стрелком, которого подозревают в убийстве 3-х человек на газовой заправке "Фактор" в Николаеве, является Николай Захаров, 48 лет.

Он снимал квартиру в доме по улице Чкалова, 82 в Николаеве. По словам соседей, человек конфликтный и агрессивный. Так, однажды пришел с ножом "разбираться" к соседям, у которых, по его мнению, слишком громко играла музыка. В другой раз угрожал пистолетом соседу по подъезду через незначительный конфликт. Каждый раз был пьян, сообщают "Новости-N" со ссылкой на источники в прокуратуре.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Убийца коллег из АЗС имел 4 пистолета

Расстрелу мужчин на АЗС предшествовал конфликт, подробности которого устанавливают следователи.

В ходе ссоры Захаров достал пистолет и сделал 5 выстрелов в коллег по работе. Стрелял он практически в упор, поэтому все пули попали в цель.

На момент совершения преступления Захаров, вероятно, находился в состоянии алкогольного опьянения.

Тела на АЗС с огнестрельными ранениями нашли 18 сентября около 12:20. Известно, что погибших механика, оператора и кассира обнаружила жена одного из них, когда долго не могла дозвониться к мужу. Правоохранители отрабатывали все возможные версии преступления. Среди них были убийство, совершенное с целью завладения имуществом, деньгами, через личные неприязненные отношения, а также во время внезапного конфликта.