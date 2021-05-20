Трое мужчин пытали утюгом женщину

Фото: khar.gp.gov.ua

На трассе Киев - Житомир вблизи столицы 20 мая задержали трех мужчин, которые в Харькове пытали утюгом и ограбили 56-летнюю женщину.

Они ворвались в ее дом по ул. Академика Погорелова ночью 19 мая: и требовали деньги, сообщил руководитель окружной прокуратуры Амиль Омаров.

"Женщина уже спала. Проснувшись от шума, пошла посмотреть, что случилось, и увидела злоумышленников. Один из них ударил ее в лицо, женщина упала на пол. Налетчики обмотали ей руки и ноги скотчем. Угрожая, спросили, где деньги. Женщина указала на места хранения. Нападавшие нашли и забрали деньги себе. Однако этого им оказалось мало, и они спросили, где в доме находится сейф. Услышав в ответ, что сейфа нет, налетчики включили утюг и стали прикладывать его к телу потерпевшей, от чего женщина потеряла сознание", - рассказал Омаров.

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Злоумышленники привели женщину в чувство и угрожали, что продолжат пытать ее. Потерпевшая рассказала о местах хранения средств и ценных вещей, которые были в доме. Нападавшие забрали все и сбежали. Добычей злоумышленников стали €600 тыс., $50 тыс., а также изделия из золота, наручные часы.

Налетчиками оказались 37-летний житель Луцка, а также 45-летний и 44-летний жители Львова. Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении в разбое и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

На Киевщине вооруженная банда напала на семью предпринимателя. Преступники ворвались в дом и жестоко издевались над членами семьи: для пыток использовали нож и утюг. Бандиты отобрали у семьи все сбережения - $ 3 тыс. 8 тыс. грн, ювелирные изделия и другие ценности. На этом они не остановились. Преступники взяли автомобили хозяев, которые были припаркованы во дворе, и скрылись.