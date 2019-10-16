Трое детей стали жертвами взрыва

На Закарпатье трое детей пострадали от взрыва неизвестного предмета. Фото - cheline.com.ua

15 октября в 20:55 в Хустскую районную больницу на Закарпатье доставили детей 7, 9 и 11 лет.

Они пострадали от взрыва неизвестного предмета, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

"Все трое жители по улице Бараболи города Хуст. Получили травмы от металлических осколков в результате взрыва неизвестного предмета", - рассказали спасатели.

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Предварительно, неизвестный предмет разорвался в руках одного из пострадавших. Он получил проникающее осколочное ранение живота. Двое других детей отделались царапинами. Угрозы жизни всех трех нет, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Все обстоятельства травмирования детей и происхождения взрывного предмета устанавливаются.

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