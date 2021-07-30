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Травили и издевались: местные озвучили свою версию убийства 6-летней девочки

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Травили и издевались: местные озвучили свою версию убийства 6-летней девочки
На Харьковщине нашли убитой пропавшую 6-летнюю Мирославу Третяк. В преступлении подозревают ее соседа 13-летнего Богдана Федя. Фото: hk.npu.gov.ua

Сегодня, 30 июля, в Старом Салтове Харьковской области попрощались с убитой 6-летней Мирославой Третяк.

У дома, где жила девочка и подозреваемый 13-летний Богдан Федя, круглосуточно дежурит пятеро полицейских. Говорят: будут здесь до особого распоряжения. Потому что местные настроены радикально и могут устроить самосуд над семьей подозреваемого. Его мать Галина временно выехала поселка, чтобы не провоцировать соседей, пишет Newsroom.

Местные обсуждают несколько версий случившегося. Некоторые уверены, что мальчик жестоко расправился с девочкой. А одной из причин называют травлю со стороны ее родных.

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"Они над ним постоянно издевались, дедушка однажды по двору с вилами бегал. Богдана вечно задирали, может, из мести решился на такой шаг", - говорит местная жительница Светлана.

По второй версии, с детьми в тот злополучный вечер мог находиться взрослый человек. Якобы Богдан изменился в лице, когда узнал, что его разыскивает полиция и даже сказал, что домой не пойдет, потому что на него "все повесят".

В Старом Салтове на Харьковщине нашли мертвой 6-летнюю Мирославу Третяк. Девочка пошла на прогулку примерно в 18:00 28 июля и не вернулась. На поиски подняли полицейских и кинологов. К ним присоединилась неравнодушные: 350 человек прочесывали заброшенные здания и местные лесополосы. Поиски продолжались почти 5 часов. Нашли Мирославу в заброшенном здании в 1 км от ее дома, где нет жилья, только поле и лесополоса. Подозреваемый в убийстве - 13-летний сосед девочки.

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Дата
30
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