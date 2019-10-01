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вторник, 01 октября 2019 17:59

Трактор со склона рухнул на пляж

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Трактор со склона рухнул на пляж
В Одесской области тракторист сорвался со склона и погиб. Фото - od.npu.gov.ua

1 октября вблизи села Николаевка Белгород-Днестровского района Одесской области произошла смертельная авария.

40-летний водитель трактора сорвался со склона и погиб, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Мужчина, двигаясь по полевой дороге вдоль склона, не справился с управлением. Трактор перевернулся, а тракторист от полученных травм погиб", - говорится в сообщении.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В Одессе на пляж с прибрежного склона рухнула иномарка. Инцидент произошел на 16-й станции Большого Фонтана. Никто не пострадал.

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