Трактор со склона рухнул на пляж

В Одесской области тракторист сорвался со склона и погиб. Фото - od.npu.gov.ua

1 октября вблизи села Николаевка Белгород-Днестровского района Одесской области произошла смертельная авария.

40-летний водитель трактора сорвался со склона и погиб, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На пляже под воду ушел автомобиль

"Мужчина, двигаясь по полевой дороге вдоль склона, не справился с управлением. Трактор перевернулся, а тракторист от полученных травм погиб", - говорится в сообщении.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В Одессе на пляж с прибрежного склона рухнула иномарка. Инцидент произошел на 16-й станции Большого Фонтана. Никто не пострадал.