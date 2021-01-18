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понедельник, 18 января 2021 18:10

"Товара" нашли на 11 млн грн: 25-летний мужчина работал наркокурьером
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В Запорожье разоблачили 25-летнего мужчину, который работал наркокурьером.

"Товар" клиентам наркоторговец развозил на собственном автомобиле, сообщили в отделе коммуникации Национальной полиции Украины.

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"Товара" нашли на 11 млн. грн
Фото: npu.gov.ua
Мужчину задержали после получения очередной посылки с психотропами в отделении почты
"Товар" клиентам наркоторговец развозил на собственном автомобиле

"Ранее судимый за грабеж злоумышленник "работал" на один из интернет-магазинов по продаже запрещенных веществ и выполнял роль курьера и закладчика. Через почтовые отделения он получал наркотики и психотропы, при этом для конспирации своей деятельности арендовал квартиру, где оборудовал фасовочный цех от этого наркомагазина. После поступления денег он развозил заказы клиентам на собственном автомобиле и раскладывал закладки. Затем отправлял заказчикам фото и сообщения с информацией о местонахождении товара", - говорится в сообщении.

Мужчину задержали после получения очередной посылки с психотропами в отделении почты. На съемной квартире и в автомобиле злоумышленника полицейские провели обыски и изъяли более 14 кг каннабиса, 5 кг метамфетамина и Alpha PVP, больше 1 кг псилоцибинових грибов, таблетки экстази, слип-пакеты с амфетамином, а также фасовочные материалы с логотипом магазина и электронные весы. Стоимость "товара" по ценам "черного" рынка составляет более 11 млн грн.

Теперь наркоторговцу грозит до 8 лет лишения свободы.

Во Львове в лаборатории вуза изготавливали метадон и сбывали его через интернет-магазин. На этом попался заведующий лабораторией. Именно он наладил системное производство наркотика на территории университета.

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