Товар с сюрпризом: люди купили колбасу с червями

В продуктовом магазине Херсона мужчине продали колбасу с червями.

Мясной продукт приобрел в магазине "Везунчик". Стоимость товара - 110 грн/кг, сообщает в Facebook жена покупателя Анастасия Тищенко.

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"Муж вернулся из АТО, решил поехать на природу. И вот такой ужас купили в магазине "Везунчик" на пр. 200 лет Херсону. Колбасой это не назовешь", - написала Анастасия.

В комментарии она прикрепила чек о покупке. Пользователи отреагировали: это "жесть". Но некоторые усомнились в том, что это правда.







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