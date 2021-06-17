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четверг, 17 июня 2021 16:37

25 посетителей ресторана попали в больницы

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25 посетителей ресторана попали в больницы
В Харькове 25 посетителей ресторана попали в больницы. Фото: t.me/KyivCityOfficial

В Харькове массово отравились люди. 25 человек попали в больницы. У всех одинаковые симптомы - желудочно-кишечные расстройства.

Отравление связывают с пищей из заведения общественного питания. Об этом говорится в сообщении Харьковского областного центра контроля и профилактики заболеваний Минздрава.

Среди пациентов - 19 взрослых и шестеро детей. Все на стационарном лечении.

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"Предварительный диагноз - гастроэнтероколит средней степени тяжести. Первичный опрос больных при госпитализации свидетельствует, что пациенты связывают свое заболевание с употреблением готовых блюд в заведениях общественного питания Харькова", - говорится в сообщении.

Для локализации и ликвидации вспышки проводится эпидемиологическое расследование.

Все пострадавшие находятся в городской больнице №31 и детской больнице №19. Произошедшее они связывают с употреблением блюд в заведении "Якитория" на ул. Квитки-Основьяненко, пишет "Труха Харьков".

В Кропивницком молодожены и шестеро гостей попали в инфекционную больницу после свадьбы. Людям стало плохо через несколько часов после банкета в местном кафе. Их госпитализировали с температурой и желудочно-кишечными расстройствами.

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