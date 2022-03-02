Тотальное сопротивление российскому оккупанту – украинцам дали советы

Подбитая техника РФ

Граждане, проживающие на временно оккупированных территориях, должны начать тотальное сопротивление врагу.

Об этом сказал советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.

"Соотечественники, значительная часть нашей территории оккупирована российскими оккупантами. Мы призиваем вас начать оказывать противнику на оккупированных территориях тотальное народное сопротивление.

Примеры подобного сопротивления очень успешно демонстрируют нам сегодня Конотоп, Мелитополь, и другие города Украины, в которых оно (супротивление) уже началось", - сказал Аресович.

Мужчины, которые имеют оружие, сосредотачиваются на тыловых колоннах оккупантов, рассказал советник руководителя ОП.

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"Если мы уничтожим тыловые колонны, которые везут к танковому батальйону боеприпасы и топливо, запасные части, ремонтные бригады, то батальйон становится недееспособным полностью.

Атаковать партизанам колонны снабжения намного проще. Они хуже охраняются, не бронированны, их охраняют тыловики, которые не имеют опыта боевых действий", - объяснил Арестович.

Дорогу можно заблокировать деревьями, баррикадами.

"Собирайтесь вокруг тех, кто имеет боевой опыт. Пришло время тотального Майдана на оккупированных территориях и выбивайте тыловые колонны.

Слабой стороной российской армии являтся тыл. Если мы сейчас им пожжем или заблокируем тыл, война прекретится в считанные дни", – посоветовал.

В то же время, на охраняемых ВСУ территориях действует режим военного времени и действуют военные администрации, сказал Арестович.

"Самовольная повалка деревьев, блокирование автодорожных путей может помешать ВСУ и другим силам нашей безопасности вести оборону против врага. Слушаемся военную администрацию", - объяснил.

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