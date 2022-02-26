"Убегают с..ки!" - жители Черниговщины голыми руками выгнали оккупантов

Жители Ични в Черниговской области без оружия выгнали оккупантов из города.

Об этом сообщает "Оперативный ВСУ" в Telegram.

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Вслед российским военным женщина, автор видео, сказала только "Убегают с...ки".

В Бахмаче Черниговской области местные жители без оружия бросаются на колонну российских танков, чтобы остановить их. Видео с места происшествия опубликовали в сети. На кадрах видно, как жители защищают свой город. Мужчины голыми руками бросаются на танки России, чтобы не позволить оккупантам проехать дальше. Чтобы остановить технику российский солдат, жители Бахмача бросают под танки велосипеды и другие предметы.