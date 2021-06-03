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четверг, 03 июня 2021 18:10

Торговали удобрением и дизтопливом: мошенники выманили более 17 млн ​​грн
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Преступную организацию за мошеннические сделки на 17 млн ​​грн задержали во время спецоперации
Фото: npu.gov.ua
Преступную организацию за мошеннические сделки на 17 млн ​​грн задержали во время спецоперации
Преступную организацию за мошеннические сделки на 17 млн ​​грн задержали во время спецоперации
Преступную организацию за мошеннические сделки на 17 млн ​​грн задержали во время спецоперации
Преступную организацию за мошеннические сделки на 17 млн ​​грн задержали во время спецоперации

Полицейские задержали преступную организацию за мошеннические сделки на 17 млн ​​грн. Действовала банда в 2019-20 годах. Создали ее двое мужчин. Всего в ее состав входили 16 фигурантов, среди которых гражданка Российской Федерации.

Злоумышленники регистрировали подставные фирмы, которые специализировались на продаже удобрений и дизтоплива, сообщили в департаменте уголовного розыска Нацполиции.

"Параллельно функционировали качественно разрекламированные колл-центры, "работники" которых хорошо ориентировались в специфике торговли данным видом продукции. Консультации по покупке того или иного продукта имели на столько высокий уровень, что будущие потерпевшие даже не догадывались о том, что разговаривают с мошенниками. Мошенники работали по схеме предварительной оплаты, однако после получения определенного количества денег телефоны колл-цента уже не отвечали, а "предприятие" ликвидировалось", - рассказали оперативники.

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В настоящее время задокументировано 54 эпизода мошенничеств. Проверка продолжается, реальную сумму и количество эпизодов установят следователи.

Злоумышленников задерживали во время спецоперации, в которой участвовали 275 полицейских. Одновременно состоялись 58 обысков по местам проживания участников преступной организации и в колл-центрах на территории Киева, Киевской и Одесской областей. Изъято огромное количество вещественных доказательств, среди которых деньги, документы, печати и штампы, техника, оружие, боеприпасы, а также 12 автомобилей, приобретенных на выдуренные деньги.

Восьми задержанным активным фигурантам сообщено о подозрении, решается вопрос об избрании им мер пресечения.

В Николаеве разоблачили деятельность мошеннического колл-центра, операторы которого представлялись жертвам сотрудниками банка и завладевали их персональными данными. Организовала деятельность центра 33-летняя жительница другого региона, которой помогали двое местных.

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03
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