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пятница, 15 января 2021 18:10

Тело закопал возле гаража и забетонировал: мужчина признался в убийстве 4-летней давности
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На Винниччине мужчина признался в убийстве, которое совершил 4 года назад.

Преступление произошло во время строительства частного дома в 2017 году. Мужчина убил рабочего, с которым они вместе работали. Чтобы скрыть преступление, он попросил о помощи напарника. Тело они закопали возле гаража и забетонировали, сообщили в отделе коммуникации полиции Винницкой области.

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На Винничине мужчина признался в убийстве, которое совершил 4 года назад
Фото: vn.npu.gov.ua
Чтобы скрыть преступление, он попросил о помощи своего напарника
Чтобы скрыть преступление, он попросил о помощи своего напарника

"12 января в полицию обратился 45-летний житель Винницкого района и сообщил, что он похоронил знакомого, который умер от ножевых ранений. По словам заявителя, он и еще двое мужчин работали на строительстве частного дома, на территории которого и проживали. Однажды напарник вернулся из магазина с ранением брюшной полости и через несколько минут умер. Заявитель и еще один рабочий решили не сообщать об этом в полицию, поскольку имели судимости за совершение тяжких преступлений, и похоронили пострадавшего на территории строительства ", - говорится в сообщении.

Мужчина показал полицейским место, где было закопано тело. С полутораметровой глубины достали скелетированные останки и одежду погибшего. Пострадавшим оказался в то время 44-летний житель Винницы без постоянного места жительства.

Впоследствии мужчина понял, что ответственности ему не избежать, и признался в преступлении. Полицейским рассказал как все произошло. Между мужчинами во время распития спиртных напитков возник конфликт, и злоумышленник несколько раз ножом ударил в грудь потерпевшего.

14 января преступнику объявили о подозрении и взяли под стражу. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Мужчине, который помогал скрыть преступление, меру наказания выберут во время досудебного расследования.

В Винницкой области задержали 35-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве и ограблении 71-летней женщины в одном из сел Тывровского района. Выяснилось, грабитель заманил жертву в ловушку. Потом пытал, украл 350 грн и убил.

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15
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