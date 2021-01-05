Грабитель заманил в ловушку владелицу дома и убил

В Винницкой области задержали 35-летнего подозреваемого в убийстве и ограблении 71-летней женщины в одном из сел Тывровского района. Фото: t.me/dkr_npu

В Винницкой области задержали 35-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве и ограблении 71-летней женщины в одном из сел Тывровского района.

Выяснилось, грабитель заманил свою жертву в ловушку. А потом пытал, украл 350 грн и убил. Об этом сегодня, 5 января, сообщили в департаменте уголовного розыска Нацполиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Грабитель убил 76-летнего мужчину

"Изуродованное тело женщины нашли соседи 1 января. Восстановив события того дня, следователи вышли на подозреваемого. Известно, что злоумышленник сначала пришел в дом бабушки и выключил свет, однако это не помогло "выманить" женщину во двор. Тогда он разбил калитку дома. Потерпевшая выбежала на улицу звать на помощь и попала в ловушку налетчика. Мужчина затащил бабушку в ее дом и заставил отдать 350 гривен. После того ударив несколько раз стулом по голове и других частях тела, потом сбежал", - рассказали полицейские.

Задержанному объявлено о подозрении в разбойном нападении и убийстве из корыстных побуждений. Решается вопрос об избрании меры пресечения - содержание под стражей.

В Одесской области 25-летний мужчина ограбил и изнасиловал 73-летнюю женщину. Злоумышленник ночью ворвался к потерпевшей в дом.