Тело восьмилетнего мальчика нашли в озере

Тело восьмилетнего Анатолия Жолобякова нашли на озере в Кременчуге Полтавской области.
По информации Кременчугского районного управления полиции, тело 8-летнего мальчика достали из озера на бывших артскладах.
Мальчик отдыхал на озере вместе с родными.
В 21:00, 10 июля, на линию "102" позвонила 38-летняя женщина и сообщила об исчезновении сына.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Подросток ночью пошел охладиться и исчез. Пришлось спускать пруд
На место вызова немедленно прибыли правоохранители. Они обнаружили тело ребенка.
В курортной Кирилловке Запорожской области в море обнаружили без сознания 17-летнего подростка. До этого его разыскивали друзья, с которыми он отдыхал. Происшествие произошло 6 июля, около 19:00 возле базы отдыха "Диана".
Комментарии