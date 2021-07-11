Тело восьмилетнего мальчика нашли в озере

В Кременчуге утонул ребенок. Фото: Национальная полиция

Тело восьмилетнего Анатолия Жолобякова нашли на озере в Кременчуге Полтавской области.

По информации Кременчугского районного управления полиции, тело 8-летнего мальчика достали из озера на бывших артскладах.

Мальчик отдыхал на озере вместе с родными.

В 21:00, 10 июля, на линию "102" позвонила 38-летняя женщина и сообщила об исчезновении сына.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Подросток ночью пошел охладиться и исчез. Пришлось спускать пруд

На место вызова немедленно прибыли правоохранители. Они обнаружили тело ребенка.

В курортной Кирилловке Запорожской области в море обнаружили без сознания 17-летнего подростка. До этого его разыскивали друзья, с которыми он отдыхал. Происшествие произошло 6 июля, около 19:00 возле базы отдыха "Диана".