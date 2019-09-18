Тело нашли в электромобили: застрелили айтишника

В Черкассах застрелили мужчину вчера около 23:00. Фото: sunhome

В Черкассах застрелили Андрея Заканича 1982 года. Это произошло вчера около 23:00 по улице Гагарина, 77 около офисных помещений.

Убитый не проживал по указанному адресу. Работал в IT-сфере, пишет provce.ck.ua.

Тело находилось в электромобили Nisan белого цвета.

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