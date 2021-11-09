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вторник, 09 ноября 2021 19:10

Тело адвоката выловили из Днестра
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В Одесской области пропавшего рыбака нашли мертвым
Фото: facebook.com/DSNSODE
В Одесской области пропавшего рыбака нашли мертвым
В Одесской области пропавшего рыбака нашли мертвым
В Одесской области пропавшего рыбака нашли мертвым
В Одесской области пропавшего рыбака нашли мертвым

9 ноября из Днестра в Одесской области выловили тело 38-летнего рыбака.

Он исчез 7 ноября во время рыбалки на острове Ольхи Маяковского территориальной общины. Тело обнаружили на расстоянии 20 м от берега, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

Об исчезновении мужчины сообщили знакомые, с которыми он отдыхал, рассказали в отделе коммуникации областной полиции.

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"Безвести пропавшего мужчину разыскивали в течение трех дней. Сегодня его тело без признаков насильственной смерти обнаружили на дне реки Днестр", - добавили полицейские.

Погибший – адвокат из Одессы Антон Рублевский, по данным источников Gazeta.ua. Как именно произошла трагедия – точно неизвестно.

На озере Любязь в Любешевском районе Волыни нашли тело 35-летнего Алексея Веремийчика, чиновника Луцкого городского совета. Исчез во время рыбалки с друзьями.

Тело нашли примерно в том же месте, где и перевернулась лодка с рыбаками.

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