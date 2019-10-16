Нашли тело пропавшего чиновника городского совета

На озере Любязь в Любешивскому районе на Волыни нашли тело 35-летнего Алексея Веремийчик. Фото - facebook.com/lihtanna

На озере Любязь в Любешивскому районе на Волыни нашли тело 35-летнего Алексея Веремийчика. Он директор департамента семьи, молодежи и спорта Луцкого городского совета. Пропал 12 октября во время рыбалки с друзьями.

Тело нашли примерно в том же месте, где и перевернулась лодка с рыбаками. Все эти дни там проводили поиски, однако они были безрезультатными, сообщили друзья погибшего.

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"Родные до последнего верили, что он жив", - говорит Марьяна Метельская.

У Алексея Веремийчика остались жена Анна и дочь.

Алексей Веремийчик 12 октября отправился с тремя товарищами на отдых. Мужчины поплыли рыбачить на озере. Из-за сильного ветра в 600 м от берега их лодка перевернулась. Трое остались на месте, а Веремийчик решил плыть к берегу и позвать на помощь. Больше его не видели. Его товарищей спасли другие рыбаки.