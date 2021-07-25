Тела двух девочек нашли в пруду

Две девочки утонули в пруду. Фото: ДСНС

В Кировоградской области две девочки 7 и 8 лет утонули в местном пруду.

Трагедия произошла 24 июля в селе Коротяк, передает ДСНС.

Дети играли возле водоема и в какой-то момент исчезли из поля зрения взрослых. В 16:00 местные жители подняли тело первого ребенка, в 22:00 водолазы нашли и подняли тело второй девочки.

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С начала года в водоемах Украины погибли 866 человек, из которых 94 - дети.

Двое братьев 10 и 14 лет утонули, купаясь в пруду. Трагедия произошла вблизи села Слободка на Черниговщине. Ребята без разрешения пошли отдыхать к местному водоему. Детей долгое время не было дома, поэтому отец пошел их искать, на берегу заметил их вещи. Мужчина позвонил в экстренные службы и пытался отыскать детей в воде самостоятельно.