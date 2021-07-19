6-летний мальчик исчез во время отдыха. Его нашли мертвым

Во время отдыха у карьера на Житомирщине исчез 6-летний мальчик. На следующий день его нашли мертвым в водоеме. Фото: t.me/mvs_ukraine

Во время отдыха возле карьера вблизи села Тарасовка на Житомирщине исчез 6-летний мальчик вечером 17 июля. Неотложные поиски в тот день не дали результатов.

Тело мальчика достали из воды спасатели вчера, 18 числа, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Отмечается, что две подруги со своими детьми отдыхали возле водоема. Дети плескалась в воде, а когда внезапно поднялся ветер и испортилась погода, решили завершать прогулку. Пока дети выходили на берег, их матери собирали вещи. Через несколько минут оказалось, что нет 6-летнего мальчика. Мать звала его, однако ребенок не отзывался. Самостоятельные поиски тоже ничего не дали.

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"На берегу в тот вечер было много отдыхающих. Однако никто из взрослых или детей не видел, выходил ли мальчик из воды. Его старшему брату и другим детям из компании казалось, что он все-таки был на берегу. Но никто точно утверждать этого не мог. Поэтому, фактически до ночи мы прочесывали берег водоема и опушки. Никто не остался равнодушным к событию и среди отдыхающих. Люди ныряли, насколько могли, обследовали заросли в воде в надежде обнаружить ребенка", - рассказала старший инспектор подразделения ювенальной превенции ГУНП Житомирщины Татьяна Цимбалюк.

Утром следующего дня спасатели обследовали водоем и обнаружили тело 6-летнего мальчика. Причину смерти установят судебно-медицинские эксперты.

Полицейские проверяют все обстоятельства и причины, которые привели к трагедии.

На Харьковщине в техническом водоеме сахарозавода 6-летняя девочка упала в воду и утонула. Трагедия произошла в селе Гуты Богодуховского района. Девочка с другими друзьями гуляла неподалеку водоема без присмотра взрослых, поскользнулась и упала в воду.