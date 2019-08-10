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суббота, 10 августа 2019 13:59

Тараса Тополю пытались убить

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Тараса Тополю пытались убить
Вокалиста группы "Антитела" Тараса Тополю пытались убить. На выходе из аптеки рядом с ним взорвали взрывпакет. Фото - vogue.ua

Вокалиста группы "Антитела" Тараса Тополю пытались убить.

Когда вышел из аптеки - в нескольких метрах от него сработал взрывной пакет. Происшествие случилось на прошлой неделе. Музыкант сразу же вызвал полицию, которая осмотрела место взрыва и опросила всех свидетелей, рассказал в Facebook.
.
По словам Тополи, ему сообщили, что определенные люди более недели ведут за ним наблюдение и прослушивают телефон. Рассказал, что ему посоветовали для безопасности сбавить обороты в вопросах вакцины и медицины, потому что за этим стоят очень серьезные люди и они не хотят терять сотни миллионов гривен.

"На это хочу ответить: я ничего не боюсь! Ни физического давления, ни запугивания. Ни, тем более, попыток дискредитировать мою репутацию", - заявил Тополя.

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Он также отметил, что готов к публичным атакам, вбросам различных фейков, и попыток связать его с какими-то заинтересованными лицами.

Тополя требует, чтобы были выполнены необходимые действия по вакцинации военных в Демократической Республике Конго (ДР Конго). После этого он закроет для себя этот вопрос и будет заниматься творчеством в своей группе и деятельностью в рамках U-Report и UNICEF.

По его словам, вакцинация миротворцев от брюшного тифа, менингококковой инфекции и холеры перед отправкой в ​​ДР Конго действительно необходима. Но ее не сделали в силу определенных причин. За этот вопрос взялся Офис президента, который инициировал служебное расследование.

Тарас Тополя - украинский рок и поп-певец, фронтмен группы "Антитела". Есть молодежным послом ООН. Ведет активную волонтерскую деятельность, ездит в горячие точки на Востоке.

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Дата
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