Таксист Uklon под кайфом попал в смертельное ДТП

Фото: facebook.com/lvivpolice

Ночью 6 августа на Львовщине таксист в состоянии наркотического опьянения попал в ДТП, в результате которого погибла его 28-летняя пассажирка.

Авария произошла около полуночи в селе Подрясное. Столкнулись автомобили Audi A6 и такси Dacia Logan, сообщает пресс-служба полиции.

Водитель Audi сбежал с места ДТП, патрульные нашли его в зарослях неподалеку. Оба водителя были с признаками опьянения: водитель такси наркотического, а другой - алкогольного. Экспертиза это подтвердила.

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Вследствие аварии погибла пассажирка такси, жительница Яворовского района.

"У нее были многочисленные травмы. Поскольку автомобиль в любой момент мог перевернуться, с помощью неравнодушных граждан патрульные вытащили ее в безопасное место. Автомобиль удалось зафиксировать. К сожалению, женщина от полученных травм скончалась в реанимации", - отметили в полиции.

Таксист, попавший в ДТП, работает в сервисе Uklon, сообщает Zaxid.net.

Причину и виновника аварии устанавливают следователи.

Во Львове водитель Renault Megane в состоянии наркотического опьянения стеклом зажал руку патрульному и протянул его за автомобилем около 100 м. В салоне его авто была женщина, которую разыскивали за кражу.