Водитель под "кайфом" тянул полицейского за машиной

Во Львове водитель Renault Megane стеклом зажал руку патрульном и протянул его за автомобилем около 100 м. Фото - скриншот

Во Львове водитель Renault Megane стеклом зажал руку патрульном и протянул его за автомобилем около 100 м.

Водитель находился в состоянии наркотического опьянения, а в салоне его авто была женщина, которую разыскивали за кражу, сообщает пресс-служба патрульной полиции области.

"Оперативники предупредили патрульных о Renault Megane, в котором может находиться человек в розыске. Также, по их словам, в салоне вероятно, есть наркотические вевщества. Через некоторое время инспекторы остановили авто. Номерные знаки едва просматривались, поэтому полицейские попросили водителя выйти и устранить нарушения. Мужчина заметно нервничал. Он лишь немного открыл окно и начал давать для ознакомления документы. Вдруг, неизвестный резко поднял стекло, зажал руку патрульном и тронулся. Напарник и сотрудники Управления противодействия наркопреступности пытались остановить авто", - сказано в сообщении.

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Протянув полицейского около 100 метров, автомобиль остановился. . 24-летнего львовянина задержали. Его пассажирка, 34-летняя львовянка, действительно оказалась в розыске. Еще у нее обнаружили 10 граммов метадона.

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу и скорую помощь для полицейского.

Водитель автомобиля "Jaguar S-Type" протянул патрульного полицейского несколько десятков метров в Днепре. Происшествие случилось после того, как патрульный остановил авто.