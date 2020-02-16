Водитель "под кайфом" снес пешеходов на тротуаре

В селе Черляны Городокского района Львовской области 39-летний водитель "под кайфом" заехал на тротуар и сбил 3-х пешеходов вечером 15 февраля.

Пострадавшие 18 и 49-летняя жительницы Городка, а также 22-летний мужчина из Дрогобыча - в больнице, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: lv.npu.gov.ua На Львовщине 39-летний водитель "Таврии" под наркотиками сбил на тротуаре 3-х пешеходов

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"Водитель автомобиля "Таврия Славута", 39-летний местный житель, выехал на тротуар и совершил наезд на трех пешеходов. Медики установили, что водитель был в состоянии наркотического опьянения", - говорится в сообщении.

Автор: lv.npu.gov.ua Пострадавшие женщины 18 и 49 лет и 22-летний мужчина - в больнице

Водителя задержали, в ближайшее время суд изберет ему меру пресечения. Следователи открыли уголовное производство. Водителю грозит до 8 лет тюрьмы.

Во Львове водитель Renault Megane стеклом зажал руку патрульном и протянул его за автомобилем около 100 м. Водитель находился в состоянии наркотического опьянения, а в салоне его авто была женщина, которую разыскивали за кражу.