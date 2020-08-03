В Киеве перевернулось такси с пассажирами - есть пострадавший

В центре столицы, на Владимирском спуске, автомобиль с двумя пассажирами в салоне перевернулся на крышу.





Фото: dtp.kiev.ua

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Ранее на 24-м км трассы Киев - Одесса произошла масштабная авария . Под Киевом столкнулись 5 автомобилей. Автомобиль ВАЗ получил серьезные повреждения.