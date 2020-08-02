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воскресенье, 02 августа 2020 16:42

На въезде в Киев большая авария, трасса заблокирована

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На въезде в Киев большая авария, трасса заблокирована
Возле Киева произошла авария. Фото: "Сегодня"

На 24-м км трассы Киев - Одесса произошла авария.

Под Киевом столкнулись 5 автомобилей, сообщает "Сегодня".

Движение на трассе по двум из 4 полос остановлено.

Автомобиль ВАЗ получил серьезные повреждения.

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Очевидец говорит, что авария произошла под светофором на въезде в поселок Глеваха в Фастовском районе Киевской обл. В этом месте установлена ​​камера автофиксации нарушений ПДД.

"Скорее всего, кто-то решил здесь резко остановиться", - предполагает водитель.

Информация о пострадавших уточняется.

1 августа на Лесном массиве в Киеве Mersedes влетел в маршрутку. В легковушке был водитель и 2 пассажира, их бессознательных вырезали из машины, на момент приезда "скорой" все были живы, их отправили в больницу.

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Дата
02
августа

На Киевском главпочтамте обвалились колонны: погибли 10 взрослых и ребенок

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