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пятница, 13 августа 2021 15:26

Таксист хотел похитить 11-летнюю девочку. Она на ходу сбежала из машины

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Таксист хотел похитить 11-летнюю девочку. Она на ходу сбежала из машины
Во Львове таксист вез 11-летнюю девочку в неизвестном направлении. Она на ходу сбежала из машины. Фото: скриншот

Во Львове водитель одной из служб такси вместо почты вез 11-летнюю девочку в неизвестном направлении.

Ребенок испугался и убежал из автомобиля на ходу. Об этом в сообществе "Варта-1" рассказала мать ребенка Юлианна Гукова.

"Отправила старшую дочь забрать посылки с почты. Вызвала такси. Пишет дочь в вайбер, что едут не туда. Фото сбрасывает, они стоят на Левандовском мосту. Звоню, говорю дай трубку водителю. Она говорит, что мать хочет с вами поговорить. Он молчит и отворачивается. Сказала ей выйти из машины. Она выбежала на мосту. После сказала, что тот водитель игнорировал навигатор", - рассказала женщина.

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Когда мать перезвонила водителю, тот ей объяснил, что якобы девочка сказала отвести ее на ул. Научную, которая в другой части города. Однако женщина это отрицает, потому что она в мобильном приложении указала точный адрес.

Мать девочки рассказала, что она уже обратилась в полицию. Также ей написала мать другого ребенка, с которым произошла похожая ситуация.

Впоследствии опубликовали видео, на котором неравнодушные разговаривают с водителем такси. Он рассказал, что не слышал, что девочка ему говорила. Также таксист сказал, что он не понял, почему девочка убежала.

Во Львове задержали нетрезвого 54-летнего водителя белого Lanos. Он заставил сесть в свой автомобиль 17-летнюю девушку и отказался отпускать. С автомобиля девушка позвонила родным, которые попытались уговорить мужчину отпустить ее. Но когда им это не удалось - забили тревогу и вызвали полицию.

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